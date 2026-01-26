الفنانة هوزان جاني لـ كوردستان 24: الوحدة هي الحل الوحيد أمام الكورد لمواجهة التحديات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الفنانة الكوردية، هوزان جاني، أن وحدة الصف الكوردي تمثل العلاج الوحيد لآلام الشعب الكوردي والضمانة الأساسية للوقوف في وجه الهجمات والتهديدات، داعيةً الفنانين والمثقفين في أجزاء كوردستان الأربعة إلى اتخاذ موقف موحد وصوت واحد حيال ما يتعرض له الكورد.

وقالت جاني في تصريح لـ كوردستان 24، اليوم الاثنين "إن وحدة الكورد في هذه الظروف الراهنة هي مبعث فخر واعتزاز، وقلوبنا اليوم تخفق مع أهلنا في روج آفا (كوردستان سوريا)"، مشددةً على أن "ترياق آلام الكورد يكمن في اتحادهم، فبهذه الوحدة فقط يمكننا الصمود ومواجهة الأعداء".

وأضافت الفنانة المقيمة في مدينة كولن الألمانية: "لا يوجد شعب يمتلك صمود وضمير وكرامة الشعب الكوردي؛ فتنظيم داعش بكل ما ملكه من قوة، دُحر على يد القوات الكوردية في إقليم كوردستان وروج آفا، لكن للأسف، أدار المجتمع الدولي ظهره لوعوده، وقدم مصالحه السياسية على دماء الكورد".

كما وجهت جاني نداءً عاجلاً إلى الفنانين الكورد في كافة أجزاء كوردستان ليكونوا "صوتاً واحداً وموقفاً واحداً" في مواجهة الهجمات التي تستهدف الوجود الكوردي.

يُذكر أن هوزان جاني، وهي فنانة من كوردستان تركيا، تُعرف بمواقفها القومية الجريئة التي تسببت في سجنها سابقاً، ولها مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تجسد قضية شعبها.