ترامب: 5 طائرات أمريكية تعرضت لهجوم في قاعدة بالسعودية وأغلبها عاد للخدمة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس دونالد ترامب، يوم السبت، عن تعرض خمس طائرات تزود بالوقود تابعة للولايات المتحدة لهجوم استهدف مطاراً في المملكة العربية السعودية قبل أيام، مشيراً إلى أن نتائج الهجوم لم تسفر إلا عن أضرار محدودة للغاية.

وأوضح ترامب، في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، أن أربعاً من الطائرات الخمس لم تتضرر تقريباً وقد استأنفت عملها بالفعل وعادت للخدمة. أما الطائرة الخامسة، فقد تعرضت لأضرار أكبر قليلاً لكنها في طور الإصلاح وستعود للتحليق قريباً.

وشدد الرئيس في تصريحاته على سلامة الأصول الجوية الأمريكية، قائلاً: "تعرضت القاعدة لهجوم قبل أيام، لكن الطائرات لم تُصب أو تُدمر.. لم تُدمر أي منها، أو حتى تقترب من ذلك".

يأتي هذا التصريح ليسلط الضوء على واقعة أمنية في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته أن الكفاءة التشغيلية للطائرات لم تتأثر بشكل جوهري جراء هذا الاستهداف.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة