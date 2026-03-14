قطر تدين بشدة استهداف قنصلية الإمارات في كردستان العراق وتعتبره "انتهاكاً صارخاً" للمواثيق الدولية

أربيل (كوردستان 24)- أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف، للمرة الثانية، القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إقليم كوردستان العراق، واصفةً الهجوم بأنه "عمل مرفوض" يتجاوز كافة الأعراف والقوانين الدولية.

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية القطرية، أكدت الدوحة أن هذا الاستهداف يمثل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تفرض على الدول حماية البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة مقارها. وحذرت الوزارة من أن مثل هذه الاعتداءات تُعد "تصعيداً خطيراً" يهدد أمن وسلامة العاملين في السلك الدبلوماسي، ويسعى لتقويض قواعد العمل الدبلوماسي المعترف بها عالمياً.

رفض العنف وتضامن خليجي

وجددت وزارة الخارجية في بيانها موقف دولة قطر الثابت والرافض لكافة أعمال العنف والإرهاب، مهما كانت الدوافع والأسباب، خاصة تلك التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وتحاول زعزعة الأمن والاستقرار.

كما شدد البيان على تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكداً دعم الدوحة المستمر لكافة الإجراءات والجهود التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في جمهورية العراق الشقيقة ومنطقة الشرق الأوسط ككل.

سياق دولي

يأتي هذا الموقف القطري في إطار الالتزام بحماية العمل الدبلوماسي المشترك، ودعوة المجتمع الدولي لضرورة تفعيل الحماية اللازمة للمقار الدبلوماسية وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تمس سيادة الدول وتعيق قنوات التواصل الدولي.