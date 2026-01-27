7 مسيّرات انتحارية تضرب قرى چل آغا وقسد تتهم دمشق بخرق اتفاق وقف إطلاق النار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، عن تعرض قرى بلدة "جل آغا" (الجوادية) بريف مدينة رميلان لهجوم جوي مكثف نفذته مجموعات مسلحة تابعة للجيش السوري باستخدام 7 طائرات مسيرة انتحارية (درون).

ووصف بيان رسمي صادر عن "قسد" هذه الهجمات بأنها "انتهاك صارخ وجديد لاتفاقات وقف إطلاق النار والتفاهمات المبرمة"، مؤكدة أن قواتها في حالة استنفار كامل للدفاع عن المنطقة والتصدي لأي محاولات اختراق.



وفي سياق التغطية الميدانية، أفاد مراسل "كوردستان 24" بوقوع اشتباكات عنيفة استمرت لساعات طويلة في محيط قرى "جل آغا"، وتحديداً في قرية "باقلة" القريبة من قرية "صفا".

وأكد المراسل أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من صد هجوم بري لمسلحي دمشق تزامن مع القصف الجوي، مما أسفر عن مقتل 40 مسلحاً من القوات المهاجمة.



وعلى الصعيد الإنساني، أشار مراسلنا إلى أن القصف والاشتباكات أسفرا عن سقوط 15 شخصاً بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين، نتيجة استهداف القرى المأهولة بالمسيرات الانتحارية والأسلحة الثقيلة.

تأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تشهد فيه مناطق التماس في "روجآفا" (كوردستان سوريا) توترات متصاعدة، وسط تحذيرات من انهيار شامل لاتفاقات التهدئة نتيجة الخروقات المتكررة من قبل الفصائل الموالية لدمشق.