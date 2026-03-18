الجيش الإيراني يتوعد ب"الثأر" لمقتل لاريجاني

أربيل (كوردستان24)- توعد القائد العام للجيش الايراني أمير حاتمي الأربعاء، برد "حاسم" على مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني في غارة جوية إسرائيلية.

وقال حاتمي في بيان "سيكون رد إيران على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حاسما وباعثا على الندم"، مضيفا "سيتم أخذ ثأر دمه ودماء الشهداء الآخرين".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان الأربعاء، أنه أطلق موجة صواريخ بالستية على وسط إسرائيل "انتقاما لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ورفاقه".

