وزراء خارجية الدول الإسلامية والعربية یناقشون الأمن الإقليمي

أربيل (كوردستان24)- تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 18 آذار/مارس 2026، اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، في ظل استمرار الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الاجتماع، الذي يُعقد في العاصمة الرياض، سيبحث سبل "دعم الأمن والاستقرار الإقليميين".

وقد تعرضت دول الخليج العربي مراراً وتكراراً لانتقادات من إيران، مما أثار غضباً واسعاً تجاه طهران، وكذلك تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل لشنّهما الحرب.





المصدر: AP