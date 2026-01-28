الصين تحذّر من "مغامرة عسكرية" في إيران

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- حذّرت الصين الأربعاء من "مغامرة عسكرية" في الشرق الأوسط، في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته العسكرية لإيران التي توعّدت بالرد على أي هجوم.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو تسونغ أمام مجلس الأمن إن "استخدام القوة لا يمكن أن يحل المشكلات. وأي مغامرة عسكرية لن تفعل سوى أن تدفع المنطقة نحو هاوية المجهول".

رفضت إيران الأربعاء بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة في حال وجهت تهديدات ضدها، بعدما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان التدخل العسكري ردا على قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.

ومع تواجد قوة بحرية أميركية بقيادة حاملة طائرات في مياه الشرق الأوسط، تواصَل مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى مع دول عربية في إطار جهود دبلوماسية غير رسمية لحشد الدعم.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية وصول مجموعة ضاربة بقيادة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" إلى مياه الشرق الأوسط، دون الكشف عن موقعها بالتحديد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء إن "ممارسة الدبلوماسية من خلال التهديد العسكري لا يمكن أن تكون فعالة أو مفيدة".

وصرح للتلفزيون الرسمي "إذا أرادوا أن تُثمر المفاوضات، فعليهم التوقف عن التهديدات والمطالب المبالغ بها".

وأضاف بأنه "لم يتواصل" خلال الأيام الماضية مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وأن إيران لم تسعَ إلى مفاوضات.