ائتلاف الإعمار والتنمية: تشكيل الحكومة شأن عراقي وطني

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شدّد ائتلاف الإعمار والتنمية أن تشكيل الحكومة شأن عراقي وطني، ينبثق من إرادة الشعب التي عبّرت عنها الانتخابات الحرة والنزيهة، بما يضمن تمثيل تطلعات المواطنين وخدمة أولوياتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات.

وأكّد الائتلاف في بيانٍ له، اليوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة عملية التشكيل بما يفضي إلى نتيجة شاملة تراعي مصالح جميع العراقيين، لما لذلك من أهمية لمستقبل العراق والمنطقة.

وأعرب ائتلاف الإعمار والتنمية إيمانه بضرورة إقامة علاقات إيجابية ومتوازنة مع الدول الصديقة والحليفة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والمسارات الدستورية، ومخرجات العملية الديمقراطية.

وفي ختام بيانه، قال الائتلاف إن الشعب العراقي، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، يتطلع إلى حكومة وطنية جامعة تمثل إرادته، وتحفظ أمنه واستقراره، وتحقق تطلعاته، وتصون سيادة بلاده، وتنفتح على التكامل الإيجابي مع المجتمع الدولي.

وفيما يأتي نص البيان:

يؤكد ائتلاف الإعمار والتنمية، بصفته جزءًا من الإطار التنسيقي، والكتلة النيابية الأكثر عددًا، وهو صاحب الاستحقاق الدستوري في تشكيل الحكومة، مسؤوليته في ترشيح من يراه قادرًا ومؤهلًا على مواجهة التحديات ومعالجة الأزمات.

ويشدد الائتلاف على أن تشكيل الحكومة شأن عراقي وطني، ينبثق من إرادة الشعب التي عبّرت عنها الانتخابات الحرة والنزيهة، بما يضمن تمثيل تطلعات المواطنين وخدمة أولوياتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات، وضرورة مواصلة عملية التشكيل بما يفضي إلى نتيجة شاملة تراعي مصالح جميع العراقيين، لما لذلك من أهمية لمستقبل العراق والمنطقة.

كما يؤكد إيمانه بضرورة إقامة علاقات إيجابية ومتوازنة مع الدول الصديقة والحليفة، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، على أساس الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والمسارات الدستورية، ومخرجات العملية الديمقراطية.

إن الشعب العراقي، وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، يتطلع إلى حكومة وطنية جامعة تمثل إرادته، وتحفظ أمنه واستقراره، وتحقق تطلعاته، وتصون سيادة بلاده، وتنفتح على التكامل الإيجابي مع المجتمع الدولي.

ائتلاف الإعمار والتنمية

٢٨ كانون الثاني ٢٠٢٦