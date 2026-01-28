الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 170 ألف شخص في شمال شرق سوريا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 170 ألف شخص نزحوا منذ 6 كانون الثاني/يناير في محافظات حلب والحسكة والرقة في سوريا.

وأفاد المكتب بأن العديد من مواقع النزوح لا تزال مكتظة، وأن الوضع في محافظة الحسكة لا يزال متقلبا مع ورود تقارير عن نزوح عائلات من جنوب مدينة الحسكة باتجاه بلدة الشدادي.

وأوضح المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يواصلون دعم الاستجابة في شمال شرق البلاد في أعقاب الاشتباكات الأخيرة.

وأضاف أن قافلة إنسانية مشتركة بين الوكالات انطلقت الثلاثاء من مدينة دمشق ووصلت إلى مدينة القامشلي في محافظة الحسكة.

وسلمت القافلة مواد غذائية وملابس دافئة وبطانيات، من بين إمدادات أخرى. ومن المقرر تسيير مزيد من القوافل في الأيام المقبلة، وفقا لمكتب أوتشا.

في غضون ذلك، قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون توزيع المواد الغذائية والخبز والمساعدات النقدية في المراكز الجماعية ومواقع النزوح، ويقدم الشركاء في مجال الصحة خدمات صحية متنقلة، بما في ذلك التطعيمات والرعاية الصحية النفسية.

وأضاف أن الشركاء العاملين في مجال التغذية قدموا خدمات فحص سوء التغذية والدعم الغذائي لأكثر من 1500 طفل ومئات النساء الحوامل والمرضعات في محافظة الحسكة.

بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين اليوم إن الزملاء العاملين في المجال الإنساني في سوريا نقلوا عن الشركاء على الأرض أنه لم تتم إعادة التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت بعد في مدينة كوباني.