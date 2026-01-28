عبد الوهاب خليل: إذا استمر القتال فلن تُسفر المحادثات عن أي نتائج

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- صرح مسؤول العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) بدمشق، عبد الوهاب خليل، أن دمج القوى العسكرية يتطلب وقتاً طويلاً وإجراءات معقدة.

معرباً عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن نتائج طيبة وإيجابية.

وفي سياق مشاركته في نشرة أخبار "كوردستان 24" اليوم الأربعاء، 28 كانون الثاني 2026، أفاد مسؤول العلاقات في (مسد)، بأن المفاوضات الجارية بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ودمشق تتسم بالإيجابية.

وأشار إلى أنه حتى يوم أمس، كانت هناك تهديدات محدقة بقرى "جل آغا"، إلا أن الهجمات توقفت اليوم، وهناك مساعٍ حثيثة لتطبيع الأوضاع.

مؤكداً أن التنسيق العسكري يتطلب وقتاً، بينما يحتاج الكورد إلى الوحدة ورص الصفوف.

وأوضح خليل أن عملية دمج القوى العسكرية تستلزم فترة زمنية طويلة وإجراءات فنية، لكن الأمل معقود على أن تفضي الحوارات إلى نتائج إيجابية ووقف شامل للقتال.

لافتاً إلى أن استمرار العمليات العسكرية سيجعل من المفاوضات دون جدوى.

وفي الختام، شدد مسؤول العلاقات في مجلس سوريا الديمقراطية على أن استمرار لغة الحوار هو الضامن الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.