عشر قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع عدد القطع البحرية الأميركية في المنطقة إلى عشر، مع وصول مجموعة حاملة طائرات هجومية جديدة، ما يضع قدرات حربية كبرى بتصرّف الرئيس دونالد ترامب في حال قرّر توجيه ضربة لإيران.

وبات عدد السفن التي تنشرها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يناهز ما نشرته واشنطن في الكاريبي قبل العملية العسكرية الخاطفة التي نفّذتها قوات أميركية خاصة وأفضت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

الأربعاء، قال مسؤول أميركي إن العدد الإجمالي للسفن الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط بلغ عشر قطع. يشمل ذلك مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن التي تضم ثلاث مدمّرات ومقاتلات شبح من نوع اف-35 سي.

وهناك أيضا ست قطع حربية أميركية تنشط في المنطقة هي ثلاث مدمّرات وثلاث سفن للقتال الساحلي.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال الأربعاء أن "أسطولا كبيرا يتجّه إلى إيران"، وتابع "كما الحال في فنزويلا، فإن الأسطول جاهز ومستعد وقادر على إنجاز مهمته بسرعة وحزم إذا لزم الأمر".

وحضّ الرئيس الأميركي إيران على تسريع خطواتها من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، محذرا من أن "الوقت ينفد"، مهددا بأن الهجوم الأميركي سيكون هذه المرة "أسوأ بكثير" على طهران.

وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء من أن بلاده ستردّ بقوة على أي عملية عسكرية أميركية، من دون أن يستبعد التوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج طهران النووي.

وكتب عراقجي على منصة إكس "قواتنا المسلحة الباسلة مستعدة - وأصابعها على الزناد - للرد فورا وبقوة على أي عدوان من البر والبحر والجو".

وأضاف "في الوقت نفسه، لطالما رحّبت إيران باتفاق نووي متبادل المنفعة وعادل ومنصف - على قدم المساواة، ومن دون إكراه أو تهديد أو ترهيب - يضمن حقوق إيران في التكنولوجيا النووية السلمية، ويكفل عدم وجود أسلحة نووية".

وصدرت الأوامر بنشر حاملة الطائرات والمجموعة المرافقة في الشرق الأوسط بعد حملة القمع التي قادتها السلطات الإيرانية ضد تظاهرات اندلعت في أواخر كانون الأول/ديسمبر احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية، وسرعان ما تحولت في 8 و9 كانون الثاني/يناير إلى حراك يرفع شعارات مناهضة للجمهورية الإسلامية.

وردّ النظام الذي تولى السلطة بعد الثورة الإسلامية التي أطاحت حكم الشاه في العام 1979، بحملة قمع عنيفة للاحتجاجات، في حين يرى معارضوه أن التدخل الخارجي هو على الأرجح الوسيلة الأنجع لإحداث تغيير.

وكان ترامب لوّح مرارا بتدخّل عسكري أميركي في إيران إذا أقدمت السلطات على قتل محتجّين، وأكّد للإيرانيين أن "المساعدة في طريقها" إليهم، وحضّهم على السيطرة على المؤسسات الحكومية.

قبل أسبوعين، أعلنت الولايات المتحدة أنّ إيران علّقت 800 عملية إعدام جراء الضغط الذي مارسه الرئيس الأميركي، وهو ما دفع ترامب لعدم المضي قدما في توجيه ضربة. لكنه عاد مؤخرا للتلويح بعمل عسكري.

المصدر: فرانس برس