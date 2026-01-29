التعليم العالي تعلن اليوم نتائج اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تمام الساعة 5:00 من مساء اليوم الخميس، الموافق 29 كانون الثاني 2026، نتائج اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (Placement Test) في مراكز اللغات بالجامعات الحكومية في إقليم كوردستان لعام 2026.

هذا الاختبار، الذي أُجري بشكل مركزي وتحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مخصص للمتقدمين للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) والأساتذة الراغبين في الحصول على الألقاب العلمية.

بإمكان المتقدمين والطلبة الحصول على نتائجهم من خلال الرابط المخصص، عبر زيارة حقل النتائج (Result).

ويهدف هذا الاختبار إلى تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للمتقدمين لغرض المشاركة في دورات تعلم اللغة، وذلك لاستيفاء شروط الكفاءة اللغوية المطلوبة لنيل الألقاب العلمية والقبول في الدراسات العليا بجامعات إقليم كوردستان.