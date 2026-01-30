رئيس إقليم كوردستان يشيد بقرار ألمانيا تمديد مهام قواتها في العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً جديّاً وخطراً قائماً على أمن واستقرار العراق والمنطقة عموماً.

مشدداً على أهمية استمرار التعاون الدولي لمواجهة هذا الخطر.

وفي تدوينة له عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، اليوم الجمعة 30 كانون الثاني 2026، رحب نيجيرفان بارزاني بقرار الحكومة والبرلمان الاتحادي الألماني القاضي بتمديد مهام القوات العسكرية الألمانية في العراق.

مشيراً إلى أن إقليم كوردستان ينظر بعين التقدير لهذه الخطوة التي تعزز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب.

يأتي القرار الألماني في وقت يشهد تنسيقاً مكثفاً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد وقوات التحالف الدولي، لقطع الطريق على بقايا التنظيم الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفهم.

I welcome the decision by the German government and parliament to once again extend the mandate of German forces in Iraq. ISIS continues to pose a serious threat to Iraq and regional stability, and we greatly appreciate Germany’s continued contributions, together with… — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) January 30, 2026

وصوّت البرلمان الألماني لصالح قرار يقضي بتمديد تفويض بقاء قواته العسكرية العاملة في إقليم كوردستان والعراق، وذلك حتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير 2027.

وبحسب مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه، خصصت الحكومة الألمانية ميزانية تبلغ 109 ملايين يورو لتغطية نفقات قواتها لمدة عام واحد من فترة التمديد.

يأتي هذا القرار في وقت كان من المقرر أن ينتهي فيه التفويض الحالي لهذه القوات يوم غدٍ، حيث تحتفظ ألمانيا بأكثر من 500 جندي ينتشرون في مدينتي أربيل وبغداد، وذلك ضمن إطار بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد البرلمان الألماني أن المهام العسكرية لقواته ستستمر في التركيز على تقديم الدعم والمشورة لمنع عودة ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي وضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.

يُذكر أن ألمانيا تعد من الشركاء الأساسيين للعراق وإقليم كوردستان، حيث قدمت منذ عام 2014 مساعدات إنسانية وأمنية وعسكرية تجاوزت قيمتها الإجمالية 3 مليارات يورو.