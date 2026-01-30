البرلمان العراقي يحدد الأحد المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال الجلسة رقم (7) المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، الموافق لـ 1 من شباط 2026، والتي ستتضمن في فقرتها الرئيسة عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان رسمي، أن الجلسة ستنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً، ويتضمن جدول أعمالها محورين أساسيين:

المحور الأول: مخصص لأداء اليمين الدستورية لعدد من السيدات والسادة النواب (البدلاء) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية في وقت سابق.

المحور الثاني: مخصص لعملية "انتخاب رئيس الجمهورية"، وهي الخطوة التي تُعد محطة مفصلية في استكمال الاستحقاقات الدستورية والمضي قدماً في إجراءات تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة للحكومة الاتحادية.

تأتي هذه الجلسة ضمن التزام مجلس النواب بالتوقيتات الدستورية المحددة لحسم ملف المناصب السيادية في الدولة العراقية، وذلك بعد أن كان من المقرر إجراء الانتخاب بجلسة الثلاثاء الماضي، إلا أنه تم تأجيلها بناءً على طلب من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

قائمة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية:

أدرج المجلس أسماء (18) مرشحاً يتنافسون على المنصب، وهم كل من:

• د. عبد الله محمد علي علياوي

• فؤاد محمد حسين بكي

• نزار محمد سعيد محمد

• شوان حويز فريق نامق

• أحمد عبد الله توفيق أحمد

• حسين طه حسن محمد سنجاري

• نجم الدين عبد الكريم حمه كريم نصر الله

• آسو فريدون علي

• سامان علي إسماعيل شالي

• صباح صالح سعيد

• إقبال عبد الله أمين هليوي

• سردار عبد الله محمود

• مثنى أمين نادر

• خالد صديق عزيز محمد

• آزاد مجيد حسن

• رافع عبد الله حميد موسى

• سالم حواس علي ساعدي

• لطيف محمد جمال رشيد