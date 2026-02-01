الولايات المتحدة تجدد التأكيد على الشراكة القوية والمستدامة مع إقليم كوردستان

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- جددت الولايات المتحدة التأكيد، على الشراكة القوية والمستدامة مع إقليم كوردستان.

وخلال لقائهما مع الرئيس بارزاني، جدد القائم بالأعمال هاريس والقنصل العام غرين التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم عراق ذي سيادة ومستقر ومزدهر، فضلاً عن شراكة قوية ومستدامة مع إقليم كوردستان.

وفقا لبيان القنصلية الأمريكية بشأن لقاء اليوم مع الرئيس بارزاني، "تعد هذه الشراكة جزءاً لا يتجزأ من العلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة والعراق، وهي علاقة تعود بفوائد ملموسة على كل من الأمريكيين والعراقيين على حد سواء".

وشدد القائم بالأعمال هاريس على أن أي حكومة عراقية يجب أن تظل مستقلة تماماً ومركزة على تعزيز المصالح الوطنية لجميع العراقيين. فمن خلال هذا الاستقلال وحده، يمكن للعراق حماية سيادته بفعالية، والبقاء بمنأى عن التوترات الإقليمية، والتحقيق الكامل لإمكانات الشراكة ذات المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول المشهد السياسي في العراق، وأعربا عن تقديرهما للمشاورات البناءة الجارية في بغداد، ورحبا بالجهود المستمرة لصياغة إطار سياسي شامل لجميع العراقيين، مما يعزز الاستقرار ويسمح بشراكة فعالة بين الولايات المتحدة والعراق.