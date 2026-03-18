مرور أربيل تمنع حركة الشاحنات والدراجات النارية خلال عطلة عيد الفطر

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية مرور أربيل، اليوم الأربعاء، تنويهاً هاماً لسائقي مركبات الحمل (الشاحنات) والدراجات النارية، تضمن إجراءات تنظيمية جديدة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك.

وذكرت المديرية في بيان لها، أنه تقرر منع حركة سير الشاحنات والدراجات النارية في جميع الطرق المؤدية إلى المناطق السياحية والمتنزهات، وذلك ابتداءً من اليوم الأول لعيد الفطر ولمدة خمسة أيام، للفترة المحصورة بين 20 آذار و25 آذار 2026.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي في إطار السعي لتحقيق المصلحة العامة، وضمان انسيابية حركة السير ومنع حدوث الاختناقات المرورية، فضلاً عن الحفاظ على سلامة المواطنين والسياح القاصدين للمرافق الترفيهية خلال فترة العيد.

ودعت المديرية السائقين إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة لتجنب المساءلة القانونية، وللمساهمة في تقليل الزحامات وتأمين بيئة آمنة للتنقل.