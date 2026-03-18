أسايش إقليم كوردستان تعلن إحصائية الهجمات المسيرة والصاروخية على السليمانية وكويسنجق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت أسايش إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، عن إحصائية الهجمات بالمسيرات والصواريخ التي استهدفت السليمانية وكويسنجق خلال اليومين الماضيين.

ووفقاً لبيان الأسايش، نُفذت يوم الثلاثاء عدة هجمات شملت ما يلي:

السليمانية: استهداف مقر قوات (70) بـ (3) هجمات طائرات مسيرة وهجومين صاروخيين، أسفر عن إصابة اثنين من مقاتلي البيشمركة التابعين لوزارة البيشمركة بجروح طفيفة.

كويسنجق: في تمام الساعة 3:50 بعد الظهر، استهدفت طائرتان مسيرتان مخيم اللاجئين، أدى إلى إصابة اثنين من منتسبي إطفاء "خلیفان" بجروح طفيفة خلال أداء واجبهما.

إحصائية هجمات يوم الأربعاء (18 آذار): أشارت أسايش الإقليم إلى استمرار الهجمات هذا اليوم أيضاً على النحو التالي:

السليمانية: استهداف مقر قوات (70) بـ (2) هجمتين بطائرات مسيرة.

كويسنجق: في تمام الساعة 2:00 فجراً، نُفذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركز القضاء.

كما نُفذت (6) هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مخيم اللاجئين في كويسنجق، وذلك في الفترة من الساعة 1:30 بعد الظهر وحتى وقت إعداد هذا البيان.

وأكدت مديرية أسايش الإقليم عدم تسجيل أي خسائر بشرية في هجمات اليوم، مشيرة إلى أن معظم الطائرات المسيرة والصواريخ قد تم إسقاطها وتدميرها في الجو قبل وصولها إلى أهدافها.