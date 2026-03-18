إصابة 4 مقيمين من جنسية آسيوية بشظايا صاروخ باليستي في الرياض

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث الرسمي للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 29 رمضان 1447هـ الموافق 18 آذار 2026م، عن مباشرة الفرق المختصة لحادثة سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض صاروخ باليستي فوق مدينة الرياض.

وأوضح المتحدث أن الشظايا سقطت في أحد المواقع السكنية بالعاصمة، أسفر عن إصابة أربعة مقيمين من الجنسية الآسيوية بجروح، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية محدودة في الموقع.

وأكد البيان أنه جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين وتنفيذ كافة الإجراءات المعتمدة والمتخذة في مثل هذه الحالات لضمان سلامة السكان.

وشدد المتحدث الرسمي للدفاع المدني على أن هذه المحاولات المتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تمثل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني".

مشيراً إلى أن الجهات المعنية تواصل مهامها الميدانية في الموقع المستهدف.