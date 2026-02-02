في ظل تأييد ترامب التوصل إلى اتفاق مع إيران.. أسعار النفط تنخفض بنسبة تجاوزت 3%

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تراجعت أسعار النفط الاثنين بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، مهدّئا المخاوف من نشوب صراع بين البلدين في المنطقة الغنية بالخام.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3,4% ليبلغ 62,99 دولارا، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 3,2% إلى 67,09 دولارا خلال جلسات التداول الأولى في السوق الآسيوية عقب تصريحات الرئيس الأميركي.

ويهدد ترامب منذ أسابيع بعمل عسكري ضد طهران على خلفية حملة القمع الدامية للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل الآلاف. وعززت واشنطن قواتها في الشرق الأوسط، وأرسلت حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الى المنطقة، لكن توازيا تحدث ترامب مرارا عن إمكانية التفاوض مع طهران لتجنب صراع مسلح.

وقال ترامب للصحافيين الأحد "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقا أم لا"، في إشارة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي.

وكان خامنئي وجّه تحذيرا جديدا عالي النبرة في أول ظهور له منذ أسبوعين، قائلا إن "على الأميركيين أن يدركوا أنهم إن بدأوا حربا فستكون حربا إقليمية".

وسبق للولايات المتحدة أن نفّذت ضربات على مواقع نووية إيرانية رئيسية في حزيران/يونيو الماضي، عندما انضمّت لفترة وجيزة إلى حرب استمرت 12 يوما بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط وسط احتمال تدخل أميركي في إيران قد يُعطّل إنتاج المحروقات في البلاد المطلة على مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من النفط الخام على مستوى العالم.

وبلغ سعر برميل خام برنت بحر الشمال، تسليم آذار/مارس، 70,71 دولارا عند إغلاق جلسات التداول الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ تموز/يوليو. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، متجاوزا 65 دولارا.

AFP