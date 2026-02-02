الإيزيديون يحيون مراسيم عيد "أربعينية الشتاء"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يصادف اليوم عيد "أربعينية الشتاء" (Cejna Çileyê Zivistanê) لدى الإيزيديين، وهو عيد مرتبط بفصل الشتاء والبرد القارس. وفي ليلة العيد، يحضر "بابا شيخ" والشخصيات الدينية الإيزيدية في معبد لالش، حيث تُقام مراسيم خاصة تتضمن تلاوة النصوص الدينية وتقديم رقصات "السما" الدينية.

يصوم الإيزيديون سنوياً من 25 كانون الأول (ديسمبر) حتى 1 شباط (فبراير)، ليحل عيدهم في الثاني من شباط، ويُعرف بـ "عيد أربعينية الشتاء".

وفي عشية العيد، يجتمع "بابا شيخ" ورجال الدين والذين أتموا صيام الأربعين (الصائمون المتعبدون). وتبدأ المراسيم بحلقة "الغوفت" (الرقص الديني) أمام "دريێ کانيێ" (باب النبع)، وفي الوقت نفسه تُوقد القناديل والشموع في كافة أرجاء المعبد.

وقال لقمان سليمان، مسؤول إعلام معبد لالش، لـ "كوردستان 24": "يصوم بابا شيخ ورجال الدين والصائمون المتعبدون لمدة 40 يوماً، وهي الأيام الأربعين الأكثر برودة في فصل الشتاء".

وفي أجواء باردة وأمام نيران الحطب، تُعزف آلات الدف والشبابة (الناي) وتُلقى النصوص الدينية التي تعكس جوهر وفلسفة الدين الإيزيدي.

من جانبه، أوضح "قوال إلياس"، وهو شخصية دينية إيزيدية، أن "بابا شيخ" ورجال الدين والصائمين يلتزمون بالصيام في أربعينية الشتاء؛ حيث يبدأ هذا الصيام من 25 كانون الأول ويستمر حتى الأول من شباط، ليكون يوم 2 شباط هو يوم العيد الذي تُقام فيه مراسيم خاصة داخل معبد لالش. كما أشار قوال إلياس إلى أن المراسيم تستمر لمدة يومين، وتُعد من أقدس الأعياد لدى الإيزيديين.

وترتبط أعياد ومناسبات الدين الإيزيدي بشكل وثيق بفصول السنة والطبيعة، لذا يتم الصيام في أبرد 40 يوماً من الشتاء، مما يظهر الفلسفة العميقة لهذا الدين وارتباطه الوثيق بالظواهر الطبيعية.