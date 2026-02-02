بارزاني الخيرية تصدر تقريراً جديداً عن أنشطتها في غرب كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مؤسسة بارزانی الخيرية، في تقريرها التاسع، عن الإحصائيات الشاملة لأعمالها ونشاطاتها الإنسانية في "روج آفا" (غرب كوردستان).

ووفقاً للبيانات المسجلة حتى الساعة 12:00 من ظهر يوم 1 شباط 2026، تمكنت المؤسسة من إيصال قافلة مساعدات ضخمة تتألف من 314 شاحنة إلى مناطق متفرقة، حيث شملت خدماتها المدارس والمساجد التي تأوي النازحين.

تأمين الغذاء والوقود للمتضررين

في إطار الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات الأساسية، نجحت فرق مؤسسة بارزاني الخيرية في إعداد وتوزيع 51,141 وجبة طعام ساخنة على النازحين في 241 مدرسة و15 مسجداً.

وبهدف مواجهة برد الشتاء القارس، تم توفير 325,582 ليتراً من وقود التدفئة (المازوت) لصالح 8,908 عائلة مقيمة في 234 مدرسة و12 مسجداً، بالإضافة إلى ذلك، استفادت 8,899 عائلة أخرى من مساعدات متنوعة شملت مستلزمات منزلية ومعدات شتوية.

الخدمات الصحية والقوى العاملة

على الصعيد الطبي، قدمت الفرق الطبية التابعة للمؤسسة خدماتها داخل 65 مدرسة، حيث أُجريت الفحوص وتلقى العلاج اللازم 4,854 شخصاً حتى الآن.

وتُدار هذه العملية الإنسانية الكبرى من قبل 630 موظفاً وعاملاً من كوادر المؤسسة، والذين يعملون ميدانياً في مدن وبلدات (قامشلو، وديرك، والحسكة، گڕکێ لەگێ، تربسبي، عامودا، والدرباسية) لإيصال المعونات.

تعد مؤسسة بارزاني الخيرية واحدة من المنظمات الإنسانية الرائدة في المنطقة، حيث تظهر دائماً كأول جهة إغاثية في أوقات الأزمات والكوارث.

تأتي هذه الحملة الجديدة في وقت تواجه فيه المنطقة موجة نزوح كبيرة جراء النزاعات، مما أدى إلى شلل تام في البنية التحتية للخدمات، لذا فإن انتشار فرق المؤسسة في المدارس والمساجد يلعب دوراً حاسماً في منع وقوع كارثة إنسانية وتوفير الحد أدنى من مقومات الحياة لآلاف العائلات المنكوبة.