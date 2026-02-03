أمن أربيل يعلن اعتقال قاتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بحي شورش

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية أمن أربيل، اليوم الثلاثاء، عن تمكن فرقها من إلقاء القبض على المتهم المتورط في جريمة قتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة، والتي وقعت في حي "شورش" بمدينة أربيل بتاريخ 25 كانون الثاني 2026.

وأوضحت المديرية في بيانٍ رسمي أن المتهم المدعو (أ. أ. ع) جرى اعتقاله وهو مصاب، بعد اندلاع مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية أثناء محاولته الفرار باتجاه مدينة كركوك.

ووفقاً لمعلومات مديرية أمن أربيل، فإن المتهم استقلَّ سيارة تعود للعائلة الضحية بعد تنفيذ جريمته بهدف الهروب من المدينة، إلا أن المتابعة الأمنية الدقيقة حالت دون وصوله إلى وجهته.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة، موضحاً أنه استغل معرفته السابقة بالعائلة للتسلل إلى منزلهم في ساعة متأخرة من الليل دون علمهم والاعتداء عليهم.

كما كشف بيان المديرية، استناداً إلى التقارير الطبية، أن المتهم لديه سوابق في المرض النفسي، ومسجل كمريض لدى مستشفى الأمراض النفسية في أربيل، حيث تبين أنه يعاني من اضطراب نفسي مزمن.

وأكدت المديرية تنظيم ملف تحقيق أصولي بحقه وإحالته إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن هذه الجريمة المروعة في حي "شورش" أثارت صدمة واسعة وردود فعل كبيرة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

يأتي الاعتقال السريع للمتهم ليعكس مدى جاهزية وقدرة القوات الأمنية في أربيل على ضبط الجرائم والحفاظ على أمن واستقرار المدينة.