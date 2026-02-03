واشنطن تعلن إسقاط مسيّرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات في بحر العرب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أسقطت طائرة حربية أميركية شبح مسيّرة إيرانية اقتربت "بعدائية" من حاملة طائرات أميركية أثناء إبحارها في بحر العرب الثلاثاء، بحسب ما أفاد متحدث عسكري أميركي.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية النقيب تيم هوكينز في بيان "أسقطت مقاتلة من طراز إف-35 سي تابعة لأبراهام لينكولن الطائرة المسيّرة الإيرانية دفاعا عن النفس ولحماية حاملة الطائرات والأفراد على متنها".

في سياقٍ متصل، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين وصفهما بالمطلعين، قولهما إن إيران طلبت نقل المحادثات المقررة مع الولايات المتحدة من إسطنبول إلى سلطنة عمان، وجعلها محادثات ثنائية.

وأفاد مصدر دبلوماسي إيراني الثلاثاء، بأن إيران "لا متفائلة ولا متشائمة" حيال المحادثات المرتقبة في إسطنبول مع الولايات المتحدة، مضيفا أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية.

وتعدّ إيران برنامجها للصواريخ الباليستية عنصرا أساسيا في قدراتها الدفاعية.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أن "أمورا سيئة" قد تحدث إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هناك محادثات جارية بين الطرفين.

وجاءت تصريحات ترامب، الثلاثاء، أثناء حديثه للصحافيين في البيت الأبيض على هامش إطلاق مشروع لتخزين المعادن الحيوية بالولايات المتحدة، حيث قال: "الآن هناك أسطول ضخم متجه نحو إيران. نحن نتناقش معهم الآن، وإذا تمكنا من التوصل إلى حل سيكون ذلك رائعًا، وإذا لم نتوصل لاتفاق فمن المحتمل أن تحدث أشياء سيئة".