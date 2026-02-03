مقتل سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- تحدثت وسائل إعلام ليبية، مساء الثلاثاء، عن اغتيال سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، خلال مواجهات في الزنتان جنوب غرب البلاد.

وقالت مصادر إن ‏عبد الله عثمان مستشار سيف الإسلام ومقرّبين منه أكدوا مقتله دون كشف ملابسات الواقعة.

وتحدثت مصادر عن اشتباكات شارك فيها «اللواء 444» الذي نفى علاقته بالاشتباكات التي وقعت في مدينة الزنتان، وما رافقها من أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي.

من جانيه، أكد المستشار السياسي للقذافي، عبد الله عثمان، نبأ مقتله مشيرا إلى أن الجهة المنفذة لاستهدافه غير معلومة؛ من دون تفاصيل إضافية.