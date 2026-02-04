أمن إقليم كوردستان يعتقل متهماً بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن مديرية أمن إقليم كوردستان (الآسايش)، اليوم، عن إلقاء القبض على أحد المتهمين بتهمة سوء استخدام أجهزة الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب موجة استياء من محتوى نشره عبر الفضاء الرقمي.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن عملية الاعتقال نفذت ليلة أمس بحق المتهم المدعو (ريكار حاجي علي)، بعد انتشار عدة مقاطع فيديو له على منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يتعامل بشكل "غير لائق" مع المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية اتُخذت بناءً على شكاوى رسمية تقدم بها عدد من المواطنين، وبعد متابعة دقيقة من قبل الفرق المختصة. وأكدت المؤسسة أن المتهم موقوف حالياً وفق المادة (2) من "قانون منع إساءة استخدام أجهزة الاتصال"، مشددة على أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.