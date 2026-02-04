تحالف السوداني يؤكد التمسك بالمالكي مرشحاً لرئاسة الوزراء رغم ضغوط واشنطن

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد المتحدث باسم تحالف "الإعمار والتنمية"، فراس المسلماوي، استمرار دعم الإطار التنسيقي لنوري المالكي كمرشح وحيد لتولي منصب رئيس وزراء العراق، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني يدعم هذا التوجه ولم يتراجع عنه.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، كشف المسلماوي أن التحالف يجري اتصالات مع الجانب الأمريكي لتبديد مخاوف واشنطن المتعلقة بترشيح المالكي. وأضاف أن الإطار التنسيقي من المقرر أن يعقد اجتماعاً وصف بـ"الحاسم" مساء اليوم الأربعاء (أو غداً الخميس)، لمناقشة نتائج زيارة السوداني والوفد المرافق له إلى أربيل والسليمانية، وبحث ملف تشكيل الحكومة.

وبحسب تقارير صحفية، من بينها جريدة "الصباح" الرسمية، فإن اجتماع الإطار التنسيقي اليوم سيبت في قضية بقاء المالكي مرشحاً نهائياً أو استبداله بشخصية أخرى، وذلك تحت وطأة الضغوط الدولية والتحذيرات الشديدة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح المسلماوي أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على انسحاب المالكي، مؤكداً أن السوداني وتحالفه "ملتزمون بأي قرار يتخذه الإطار التنسيقي" في نهاية المطاف.

وكان الإطار التنسيقي قد صوت بأغلبية أعضائه في 24 كانون الثاني 2026 على اختيار نوري المالكي مرشحاً رسمياً، استناداً إلى خبرته السياسية (رئيس وزراء لدورتين 2006-2014). إلا أن هذا القرار واجه معارضة فورية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصف الخطوة بأنها "خطأ فادح"، مهدداً بقطع المساعدات الأمريكية عن العراق تماماً في حال عودة المالكي للسلطة.

وبينما اعتبرت قيادات في الإطار التنسيقي تصريحات ترامب "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية، إلا أن هذه التهديدات أحدثت انقساماً في الآراء داخل البيت الشيعي حول كيفية المضي قدماً في عملية تشكيل الحكومة وتجنب صدام مباشر مع الإدارة الأمريكية.