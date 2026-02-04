سامان برزنجي: معدل الإصابة بالسرطان في إقليم كوردستان آخذ في الانخفاض

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، أن معدلات الإصابة بمرض السرطان في الإقليم أقل مقارنة بالعراق ودول أخرى، مشيراً إلى أنها تشهد انخفاضاً سنوياً. وأوضح أنه تم تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة إصابة جديدة خلال العام الماضي، وأن نحو 40% من هؤلاء المصابين هم من سكان المناطق الأخرى في العراق.

وجاء تصريح برزنجي خلال فعاليات يوم السرطان العالمي في جامعة صلاح الدين، حيث أكد أنه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تسجيل بيانات الإصابة والوفيات بالسرطان بشكل دقيق وإلكتروني. وأضاف: "هذا النظام، الذي أشادت به منظمة الصحة العالمية، ساعدنا في إعداد تقارير دقيقة، حيث يمتلك كل مصاب حالياً ملفاً وعنواناً خاصاً به".

الإحصائيات والخدمات الجديدة

كشف وزير الصحة عن تسجيل 10,481 حالة إصابة جديدة العام الماضي، مبيناً أن ما تتراوح نسبته بين 35% إلى 40% من المصابين هم من مواطني المحافظات العراقية الأخرى الذين قصدوا الإقليم لتلقي العلاج. كما شدد على أن فحص (PET scan) أصبح يُجرى للمرة الأولى مجاناً للمرضى في إقليم كوردستان، حيث أُجري 3,300 فحص من هذا النوع العام الماضي، بالإضافة إلى 596 حالة أخرى أُجريت في القطاع الخاص على نفقة "صندوق دعم مرضى السرطان" لعدم توفر الفرصة في القطاع العام.

الدعم الحكومي وصندوق المعونة

أشار برزنجي إلى أن إقليم كوردستان هو الوحيد الذي يمتلك قانوناً خاصاً بـ "صندوق دعم مرضى السرطان". وأضاف: "في التشكيلة الوزارية التاسعة، وبدعم مستمر من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ظل هذا الصندوق فعالاً ومتاحاً لمساعدة المصابين حتى في أصعب الظروف الاقتصادية".

تراجع معدلات الإصابة

أكد وزير الصحة أن نسبة الإصابة تتناقص عاماً بعد عام؛ فبينما تشير الإحصائيات العالمية إلى وجود 190 حالة إصابة لكل 100 ألف شخص، وسجل إقليم كوردستان 151 حالة في العام قبل الماضي، وانخفض هذا الرقم إلى 141 حالة في العام المنصرم.

وعزا الوزير هذا الانخفاض إلى الإجراءات الحكومية، ووعي المواطنين، وزيادة المساحات الخضراء، ومشاريع تقليل الانبعاثات الكيميائية، بالإضافة إلى "مشروع رووناکی". كما لفت إلى أن معدل الوفيات بالسرطان في الإقليم أقل بكثير من المعدلات الأخرى، مؤكداً أن وزارة الصحة الاتحادية في بغداد تسعى حالياً لتكرار تجربة "صندوق دعم مرضى السرطان" الخاصة بالإقليم في بقية المدن العراقية.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان مستشفى "نانەکەلی" المختص بعلاج السرطان عن إحصائيات عام 2025، حيث كشف المستشفى عن إجراء 535,630 فحصاً سرطانياً، وفتح 1,200 ملف جديد لمرضى السرطان.