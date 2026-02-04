وزارة البيشمركة تكشف مستجدات تنظيم القوات وتشكيل قيادات "دەڤەر" الاولى والثانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشف الأمين العام لوزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اللواء الركن بختيار محمد، عن آخر المستجدات المتعلقة بعملية إعادة تنظيم قوات البشمركة وتشكيل قيادات "دەڤەر"، مؤكداً أنه تقرر إعلان قيادتي القوة الأولى والثانية بشكل متزامن.

وقال اللواء الركن بختيار محمد، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24": "هناك تفاهمات إيجابية للغاية بين الأطراف المعنية بشأن تنظيم وتطوير شؤون قيادتي "دەڤەر" الأولى والثانية التابعتين لوزارة البيشمركة، وقد اتُخذ القرار بأن يتم الإعلان عن القيادتين معاً".

وحول الجدول الزمني لإتمام الإجراءات، أوضح الأمين العام أن اللجان المختصة ستواصل أعمالها حتى يوم الأحد المقبل، بهدف التحديد النهائي لكافة الصلاحيات الإدارية والقانونية والمالية، تمهيداً لمباشرة القيادتين مهامهما بشكل رسمي.

وأشار اللواء الركن إلى عقد اجتماع هام في مجلس وزراء إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة الماضية، ضم ممثلين عن الوحدتين (70 و80) ووزارتي المالية والبيشمركة، حيث تم إحراز خطوات ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل.

من جانبه، أكد الدكتور أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، على جدية هذه الجهود، مبيناً أن اللجنة العليا لإعادة تنظيم قوات البيشمركة ناقشت بدقة الصلاحيات المنوطة بقائدي قوة "دەڤەر" الأولى والثانية. وأضاف أنه من المقرر أن تنهي اللجنة أعمالها في القريب العاجل للمصادقة على كافة الصلاحيات المقترحة.

تأتي هذه الخطوات ضمن إطار عملية الإصلاح الواسعة التي تنتهجها وزارة البيشمركة لتوحيد صفوف قواتها، بهدف بناء قيادة عسكرية موحدة ونظام عسكري مؤسساتي متطور في إقليم كوردستان.