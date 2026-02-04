حكومة إقليم كوردستان تستعرض قفزة نوعية في تمكين المرأة وحماية حقوقها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، عن تحقيق تقدم ملموس وممنهج في تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، مؤكداً أن الإقليم خطا خطوات واسعة في موائمة قوانينه وإجراءاته مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).

وفي كلمة ألقاها أمام لجنة "سيداو" في جنيف، كشف زيباري عن تصاعد وتيرة تنفيذ التوصيات ضمن خطة الإقليم لحقوق الإنسان (2022–2025)، حيث قفزت نسبة التنفيذ من 42.8% عام 2022 إلى 62.3% خلال عامي 2024-2025. وأوضح أن السلطة التنفيذية سجلت النسبة الأعلى في التنفيذ بـ 87.5%، تلتها السلطة القضائية بـ 78.9%.

وأشار التقرير الذي استعرضه زيباري إلى حضور قوي للمرأة في المواقع القيادية، شمل رئاسة البرلمان وثلاث حقائب وزارية ومنصب محافظ. وفي القطاع القضائي، بلغت نسبة القاضيات 26.2% بواقع 69 قاضية، فيما وصلت نسبة المعاونات القضائيات إلى 67%، مؤكداً أن نظام "الكوتا" بنسبة 30% ضمن تمثيلاً فعالاً لـ 147 برلمانية عبر الدورات المتعاقبة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف زيباري عن وجود 778 شركة تدار من قبل نساء بصفة مدير عام، مع شمول أكثر من 47 ألف عاملة (محلية وأجنبية) بنظام الضمان الاجتماعي. كما أولت الحكومة اهتماماً خاصاً بالمرأة الريفية عبر منح قروض صغيرة لـ 1,198 مزارعة بقيمة تجاوزت 9.5 مليار دينار عراقي.

وفي ملف الحماية من العنف، استعرض منسق التوصيات الدولية فاعلية "الخط الساخن 119" الذي استقبل أكثر من 12 ألف شكوى في 2024، مشيراً إلى دور مراكز الإيواء التي أعادت تأهيل 5,530 امرأة بين عامي 2019 و2025 بنسبة نجاح بلغت 70%. كما لفت إلى تراجع حالات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) بنسبة 60% بفضل حملات التوعية.

وأبرز التقرير الدور الريادي للمرأة في المؤسسة العسكرية، حيث تخدم 1,261 امرأة في قوات البيشمركة، بينهن 132 ضابطة شاركن في عمليات مكافحة الإرهاب، إلى جانب زيادة بنسبة 15% في انخراط النساء بسلك الشرطة. وفي قطاع الإعلام، أشار زيباري إلى وجود 1,600 صحفية و192 منظمة نسوية فاعلة.

ولم يغفل التقرير التحديات الناشئة، حيث أشار إلى التعامل القضائي مع الجرائم الإلكترونية التي استهدفت النساء، وحسم 106 قضية في أربيل خلال عام 2025.

وفي الختام، استعرض زيباري جهود الحكومة في ملف الإيزيديات الناجيات من عصابات "داعش"، مؤكداً تحرير 3,593 ناجياً وناجية، وتقديم دعم مالي ونفسي شامل لآلاف المتضررات، مع نقل أكثر من ألف ناجية لتلقي العلاج في ألمانيا، تأكيداً على التزام الإقليم بإنصاف الضحايا ومعاملة تلك الجرائم كإبادة جماعية.

واختتم الدكتور زيباري كلمته بالتأكيد على أن إقليم كوردستان ماضٍ في مسيرة الإصلاح المؤسسي لضمان بيئة خالية من التمييز، تعزز دور المرأة كشريك أساسي في بناء المستقبل.