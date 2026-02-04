الرئيس بارزاني يؤكد ضرورة تمسك الكورد المقيمين في المهجر بالحفاظ على الهوية واللغة الكوردية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس بارزاني، اليوم الأربعاء، 4 شباط 2026، في بيرمام، بيريفان أيماز، نائبة رئيس برلمان ولاية نوردراين فيستفالن الألمانية.

وخلال اللقاء، أعربت بيريفان أيماز عن سعادتها بزيارة كوردستان ولقاء الرئيس بارزاني، كما توجهت بالشكر للرئيس بارزاني على انبرائه للاضطلاع بالدفاع عن القضية الكوردية في غرب كوردستان في ظل المخاطر والأحداث الأخيرة، مثمنةً عالياً جهود الرئيس بارزاني في حماية الشعب الكوردي هناك.

كما أعربت عن شكرها لمؤسسة بارزاني الخيرية على دورها في تقديم المساعدات وإغاثة المنكوبين في غرب كوردستان، متمنيةً أن يزداد إقليم كوردستان قوةً وازدهاراً يوماً بعد آخر، كما شكرت أيماز الرئيس بارزاني على دعمه ومتابعته لشؤون الجالية الكوردية في الخارج، باعتبارها قوة فاعلة ومؤثرة لمساندة قضية شعب كوردستان.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بـ بيريفان أيماز، مثنياً على جهودها الدؤوبة واعتمادها على المثابرة الحثيثة ما أهلّها للوصول إلى مكانة سياسية مرموقة في ألمانيا، متمنياً لها النجاح والتوفيق. كما سلط الضوء على شؤون الجالية الكوردية، وأسدى الإرشادات والتوجيهات اللازمة في هذا الصدد، مؤكداً ضرورة تمسك الكورد المقيمين في المهجر بالحفاظ على الهوية واللغة الكوردية.

وشكلت أوضاع غرب كوردستان وعملية السلام في تركيا محاور أخرى للقاء.