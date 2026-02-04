تجديد الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط إقليم كوردستان لثلاثة أشهر إضافية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الثروات الطبيعية (وكالة)، كمال محمد صالح، لـ"كوردستان 24" اليوم الأربعاء، 4 شباط 2026، بأنه قد تقرر تمديد الاتفاق الثلاثي الخاص بتصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وأوضح وزير الثروات الطبيعية أنه بالتنسيق مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، يتم حالياً تصدير أكثر من 200 ألف برميل نفط يومياً من الحقول النفطية في إقليم كوردستان إلى الأسواق الخارجية.

وفيما يخص أمن وسلامة المنشآت النفطية، أعرب كمال محمد صالح عن قلقه إزاء عدم توفير منظومات دفاع جوي لحماية الحقول النفطية في الإقليم حتى الآن، مشيراً إلى أن هذه المواقع كانت قد تعرضت خلال الأشهر الماضية لسلسلة من الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وكانت بغداد وأربيل، بمشاركة الشركات النفطية العاملة في الإقليم، قد وقعوا في 22 أيلول 2025 اتفاقاً ثلاثياً لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، على أن تستمر المرحلة الأولى منه حتى نهاية عام 2025.