النفط يفتتح على تراجع حذر… خام أميركي عند 65 دولاراً

منذ 3 ساعات

اربيل (كوردستان24) - افتتحت أسواق النفط العالمية، صباح الخميس، على تباين مائل إلى الانخفاض، حيث تراجع سعر الخام الأميركي إلى حدود 65 دولاراً للبرميل، في حين استقر خام برنت قرب مستوى 68 دولاراً، وسط أجواء حذرة تسيطر على تعاملات الأسواق.

وجاء هذا الأداء في ظل تجدد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالتزامن مع ترقب المتعاملين لمفاوضات دولية مرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عُمان، والتي قد يكون لها تأثير مباشر على إمدادات الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وانخفضت أسعار النفط الأميركي (خام غرب تكساس الوسيط) بنحو 1% لتسجل قرابة 65 دولاراً للبرميل، فيما حافظ خام برنت على تماسكه عند مستويات مقاومة قرب 68 دولاراً، بعد مكاسب طفيفة حققها في الجلسات السابقة.

ويرى محللون أن حركة الأسعار لا تزال مقيدة بعدة عوامل متداخلة، أبرزها فائض المعروض العالمي الذي يحدّ من فرص ارتفاع الأسعار، إلى جانب قوة الدولار الأميركي التي تضغط على الطلب على الخام المُسعّر بالعملة الأميركية. وبحسب التقديرات، من المرجح أن يبقى النفط متذبذباً ضمن نطاق يتراوح بين 65 و68 دولاراً للبرميل، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات الدولية وانعكاساتها المحتملة على توازن سوق الطاقة العالمي.

المصدر : وكالات