باساك برزنجي: البحوث الطبية في مؤتمر ميزوبوتاميا ستُقدم باللغة الكوردية

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في أربيل، اليوم الخميس 5 شباط 2026، أعمال النسخة الحادية عشرة من مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي، برعاية مؤسسة "كوردستان 24" الإعلامية.

وعلى هامش المؤتمر، سلط الدكتور باساك برزنجي، رئيس مؤتمر ميزوبوتاميا ونقيب أطباء كوردستان، الضوء على أهمية هذا التجمع العلمي، مؤكداً أن حضور الرئيس مسعود بارزاني ودعم رئيس الحكومة يمثلان دليلاً جلياً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة السياسية لقطاعي الصحة والعلوم.

وشدد برزنجي على الهوية القومية للمؤتمر، قائلاً: "إن جميع البحوث والمواضيع العلمية في هذا المؤتمر تُقدم باللغة الكوردية؛ فبواسطة لغتهم الأم، يطمح الأطباء الكورد إلى تقديم خدماتهم للعلم والإنسانية".

وفي جانب آخر من حديثه، أشار نقيب أطباء كوردستان إلى النجاحات التي حققها الأطباء الكورد على المستوى العالمي، محتفياً بالأطباء القادمين من ألمانيا والولايات المتحدة الذين نالوا أرفع أوسمة الشرف والميداليات، وعادوا اليوم إلى كوردستان لتبادل خبراتهم وتجاربهم.

كما تطرق برزنجي إلى الدور الإنساني لأطباء الإقليم، مستشهداً بإرسال الفرق الطبية من "باشور" (إقليم كوردستان) إلى مناطق "روج آفا" (غربي كوردستان)، واصفاً ذلك بالواجب القومي والإنساني الذي نُفذ في أصعب الظروف لمساندة أبناء جلدتهم.

ويُعتبر مؤتمر ميزوبوتاميا الطبي أحد أضخم المؤتمرات العلمية التي تجمع الأطباء الكورد من أجزاء كوردستان الأربعة ومن المهجر، لمناقشة وتبادل آخر المستجدات والتطورات في المجال الطبي.