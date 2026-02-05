قائممقام زاخو: توزيع قطع أراضٍ على 13 ألف موظف وتعويض المتضررين من "الماستر بلان"

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن قائممقام قضاء زاخو، مشير محمد، أن عملية توزيع قطع الأراضي على الموظفين مستمرة، مؤكداً أن المرحلة الثانية من العملية ستشمل أكثر من 13 ألف موظف مستفيد.

وقال مشير محمد في تصريح لـ "كوردستان 24"، إن العمل جارٍ حالياً على ملف تعويض أصحاب الأراضي التي تقع أملاكهم ضمن المخطط الأساسي (الماستر بلان)، مشيراً إلى بذل الجهود لإنهاء ملف التعويضات خلال الشهر المقبل.

وتأتي هذه الخطوات تنفيذاً لقرار مجلس وزراء إقليم كوردستان الصادر في 27 آذار 2024، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، والقاضي بتوزيع قطع أراضٍ سكنية على جميع الموظفين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من قرارات مماثلة، شريطة ألا تقل مدة خدمتهم الوظيفية عن 8 سنوات.

يُذكر أن القرار المذكور قد دخل حيز التنفيذ رسمياً بعد نشره في جريدة "وقائع كوردستان" الرسمية في 28 أيار 2024.