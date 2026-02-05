المجلس السياسي الوطني يبحث في بغداد مستجدات الأوضاع ويؤكد دعمه للتهدئة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- عقد المجلس السياسي الوطني، مساء اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً في العاصمة بغداد، استضافه مقر رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، لبحث آخر تطورات المشهدين السياسي والأمني على المستويين المحلي والإقليمي.

وشهد الاجتماع حضور قادة الأحزاب والتحالفات المنضوية تحت لواء المجلس، فيما سُجل غياب "تحالف العزم" عن اللقاء.وركزت المناقشات على ضرورة دعم مسارات التهدئة وتعزيز لغة الحوار في المنطقة، كسبيل وحيد لخفض حدة التوترات وتثبيت ركائز الاستقرار من خلال الدبلوماسية والمفاوضات.

وفي شأن العلاقات السياسية الداخلية، أعرب المجلس عن تقديره لموقف "الإطار التنسيقي" وحرصه على التماسك الوطني، مؤكداً تبنيه لهذا المبدأ وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا في كافة الملفات، مع الانفتاح الفاعل على المجتمع الدولي. كما جدد المجلس تمسكه بمضامين الرسالة التي سبق وأن وجهها إلى قادة الإطار في وقت سابق.

وعلى الصعيد الداخلي للمجلس، أقر المجتمعون اعتماد آلية "أغلبية الثلثين" في اتخاذ القرارات التنظيمية والسياسية، استجابة لرغبة الهيئة العامة، وفي خطوة تهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي وروح التعاون بين مكونات المجلس السياسي الوطني.