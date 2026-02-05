علي دولمري: فرنسا حريصة على حقوق كورد سوريا وأثبتت أنها صديقة وفية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد ممثل حكومة إقليم كوردستان في فرنسا، علي دولمري، على متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين الإقليم وباريس، مشيراً إلى وجود حرص فرنسي كبير على دعم حقوق الكورد في "روجآفا" (شمال وشرق سوريا).

وفي تصريح أدلى به لـ "كوردستان 24"، اليوم الخميس، أوضح دولمري أن العلاقات الثنائية تمر بمرحلة مميزة وفي أعلى مستوياتها، لافتاً إلى الروابط القوية التي تجمع الرئاسة الفرنسية بكل من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان، ورئيس حكومة الإقليم.

وأضاف دولمري أن الدعم لعدالة القضية الكوردية لا يقتصر على الجانب الرسمي فحسب، بل يمتد ليشمل الشارع الفرنسي، قائلاً: "الشعب الفرنسي بجميع أطيافه يكنّ حباً واحتراماً كبيراً للكورد ولإقليم كوردستان. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الهجمات التي شنتها قوات الحكومة السورية على مناطق غرب كوردستان (روجآفا)، حيث تواصلت المؤسسات الرسمية والمدنية الفرنسية مع ممثلية الإقليم للتعبير عن تضامنها الكامل وقلقها حيال تلك الأوضاع".

وأشار الممثل الرسمي للإقليم إلى أن فرنسا أثبتت فعلیاً أنها "صديقة الأيام الصعبة"، مذكراً بالدور المحوري الذي لعبته باريس في دعم قوات البيشمركة خلال الحرب ضد تنظيم داعش، وتقديم المساعدات العسكرية واللوجستية التي ساهمت في دحر الإرهاب.

وفيما يخص الملف السوري، كشف علي دولمري عن استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي لضمان تثبيت الحقوق المشروعة للكورد في الدستور السوري المستقبلي، مؤكداً أن فرنسا تدعم بقوة مسار الحوار الدبلوماسي كوسيلة أساسية لضمان تلك الحقوق وترسيخ الاستقرار في المنطقة.