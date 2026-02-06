اختتام الجولة الأولى من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اختتمت في العاصمة العُمانية، مسقط، الجولة الأولى من المفاوضات الجديدة بين وفدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد اجتماع استمر لأكثر من ساعة من المباحثات غير المباشرة، أعلن عن انتهاء هذه الجولة؛ حيث أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن موكب الوفد الأمريكي غادر مقر انعقاد المفاوضات في مسقط فور انتهاء الاجتماع.

وفي السياق ذاته، بثت وسائل إعلام إيرانية مشاهد تظهر مغادرة الوفد الإيراني المفاوض برئاسة وزير الخارجية، عباس عراقجي، لمكان الاجتماع عقب استكمال المباحثات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي.