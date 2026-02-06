وفد من وزارة الدفاع السورية يصل الى الحسكة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد رفيع المستوى من وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة 6 شباط 2026، إلى مدينة الحسكة، وذلك لبدء الخطوات العملية الرامية لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن تشكيلات وزارة الدفاع.

وأعلنت مديرية الإعلام والعلاقات في وزارة الدفاع السورية أن زيارة الوفد تأتي لمناقشة الترتيبات الفنية والإدارية المتعلقة باستيعاب عناصر (قسد) في المؤسسة العسكرية، تنفيذاً لبنود الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخراً بين الدولة السورية وقيادة "قسد".

وفقاً للمعلومات المسربة حول الاتفاق، ستشهد المرحلة الأولى تشكيل فرقة عسكرية جديدة تتألف من ثلاثة ألوية، تضم نحو 16 ألف مقاتل من مرتبات "قسد". ومن المقرر أن تستغرق عملية الدمج الكاملة نحو شهر واحد.

وتأتي هذه الخطوة بعد استكمال إجراءات تسليم مطار قامشلو (القامشلي) والمنافذ الحدودية للسلطات الحكومية السورية، فيما ستتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق تسليم الحقول النفطية في المنطقة لإدارة الدولة.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، دعم بلاده لهذه الخطوات الرامية لتعزيز الاستقرار. وقال بارو في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس الخميس في أربيل مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني: "نبذل جهودنا لضمان حماية حقوق الكورد وجميع المكونات في سوريا، ونحن هنا لدعم تنفيذ هذا الاتفاق الذي يهدف إلى بناء سوريا موحدة وذات سيادة".

وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة أن يكون للكورد دور فاعل ومشاركة حقيقية في مستقبل سوريا، على غرار التجربة الكوردية في العراق، بما يضمن سلاماً مستداماً في المنطقة.