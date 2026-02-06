إطلاق نار على جنرال في الجيش الروسي ولافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تعرّض جنرال في الجيش الروسي لإطلاق نار في مبنى سكني في موسكو صباح الجمعة ونُقل إلى المستشفى، بحسب ما أفادت "لجنة التحقيقات الروسية".

وذكرت اللجنة التي تتولى التحقيق في كبرى الجرائم أن "شخصا لم تحدد هويته أطلق عدة أعيرة نارية" باتّجاه فلاديمير أليكسييف، وهو جنرال تولى منصبا رفيعا في هيئة الأركان العامة الروسية، قبل أن يفر من المكان.

وأضافت اللجنة في بيان أن "الضحية نُقل إلى المستشفى"، ولم تفصح عن أي تفاصيل بشأن المهاجم.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنّ "الأجهزة المختصة تقوم بعملها في هذه اللحظة"، متمنيا للجنرال المصاب "النجاة والشفاء التام".

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كييف بالوقوف خلف محاولة اغتيال ضابط رفيع المستوى في الجيش الجمعة في موسكو، والسعي من خلال ذلك لتقويض المباحثات الجارية بوساطة أميركية، للتوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.

وقال لافروف إن "هذا العمل الإرهابي يؤكد مرة جديدة توجه نظام (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي نحو استفزازات متواصلة، تهدف إلى إفشال مسار المفاوضات".