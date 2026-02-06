مستشار السوداني: الرواتب مؤمنة بالكامل وتأخير التوزيع يعود لإجراءات فنية مؤقتة

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة 6 شباط 2026، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل.

مشدداً على أن الوضع المالي للدولة يتمتع باستقرار تام ولا يشوبه أي قصور.

وأوضح صالح أن التأخير الحاصل في توزيع الرواتب خلال الشهر الجاري لا يعود لنقص في التمويل، وإنما ناتج عن بعض الإجراءات الفنية المؤقتة المتعلقة بآليات الصرف المتبعة.

مؤكداً أن مخصصات الرعاية الاجتماعية تقع ضمن أولويات الإنفاق المستمر والمضمون قانونياً ومالياً.

يأتي هذا التصريح في وقت شهدت فيه وزارة المالية العراقية تأخيراً في إطلاق تمويلات الرواتب لعدد من الوزارات، فضلاً عن عدم إرسال مستحقات موظفي إقليم كوردستان حتى الآن، بالرغم من تأكيدات حكومة الإقليم على إيفائها بكافة الالتزامات القانونية والمالية المترتبة عليها تجاه الحكومة الاتحادية.

ويهدف هذا التوضيح الحكومي إلى طمأنة الشارع العراقي وقطع الطريق أمام المخاوف من حدوث أزمة مالية تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين أو الاستحقاقات الشهرية للفئات المستفيدة.