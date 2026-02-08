مضمون الاتصال الهاتفي بين الرئيس بارزاني ومبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أُجريَ اتصالٌ هاتفي، اليوم الأحد، 8 شباط 2026، بين الرئيس مسعود بارزاني، والسيد توم باراك، مبعوث الرئيس ترامب لشؤون سوريا، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وخلال الاتصال الهاتفي، تم تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، وآخر المستجدات والتغيُّرات في سوريا. واتفق الجانبان على ضرورة مواصلة اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بمنع حدوث التوترات والاضطرابات وأعمال القتال، والعمل على إحلال السلام وإرساء الاستقرار في المنطقة.

كما عبّر الطرفان خلال الاتصال عن تقديرهما المتبادل للدور المؤثر الذي اضطلعا به من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وإلى جانب إعرابه عن تقديره وتثمينه لدور الولايات المتحدة، شدد الرئيس بارزاني أيضاً على إدامة واستمرار التحالف القائم بين شعب كوردستان والولايات المتحدة.