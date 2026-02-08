إقليم كوردستان يعزز أمن المباني الشاهقة بأبراج إطفاء متطورة بارتفاع 100 متر هي الأولى عراقياً

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، خطت وزارة الداخلية خطوة استراتيجية نحو تحديث منظومة السلامة العامة، بتزويد مديريات الدفاع المدني في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك بثلاثة أبراج إطفاء وإنقاذ متطورة تعد الأحدث من نوعها، لمواكبة التوسع العمراني وحماية الأرواح في المباني السكنية والتجارية الشاهقة.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم، اليوم الأحد 8 شباط 2026، عن وصول الأبراج الثلاثة التي تم استيرادها من إيطاليا، مشيرةً إلى أن تزويد الدفاع المدني بهذه الآليات تم بتمويل من الإيرادات الخاصة للوزارة. وتتميز هذه الأبراج بصلابة تقنياتها وقدرتها على الوصول إلى ارتفاع 100 متر، وهو ما يجعلها فريدة من نوعها ليس فقط في الإقليم بل على مستوى العراق ككل.

وفي إطار الاستعداد للعمل الميداني، باشرت فرق الدفاع المدني في المحافظات الثلاث تدريبات مكثفة وعالية المستوى في "معهد الدفاع المدني"، تهدف إلى إتقان التعامل مع هذه التكنولوجيا المعقدة، لضمان سرعة الاستجابة والوصول إلى أعلى نقاط المباني في حالات الطوارئ لإنقاذ المواطنين المحاصرين بفعالية واحترافية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عملية تحديث وتجهيز فرق الدفاع المدني لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستشهد المرحلة القريبة المقبلة إدخال "أنظمة الطائرات المسيرة" (الدرون) المتخصصة في إطفاء الحرائق ومراقبة مواقع الحوادث، وهو ما سيحدث نقلة نوعية في قدرات الفرق على مواجهة الكوارث والسيطرة على الأزمات في وقت قياسي.

بهذه الخطوة، يرسخ إقليم كوردستان مكانته في تبني أحدث الحلول التقنية لضمان أمن وسلامة قاطني الأبراج والناطحات التي باتت تميز المشهد العمراني الحديث في مدن الإقليم.