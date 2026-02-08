استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء البريطاني على خلفية الصلة بين ماندلسون وإبستين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن مورغان ماكسويني، مدير مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد استقالته من منصبه، كونه "نصح" رئيس الحكومة بتعيين بيتر ماندلسون سفيرا للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بالمتمول الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.

وقال ماكسويني في تصريح مكتوب لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "بعد تفكير معمق، قررت أن أستقيل من الحكومة. تعيين بيتر ماندلسون كان خطأ (...) بعدما سُئلت رأيي، نصحت رئيس الوزراء بأن يبادر إلى هذا التعيين، وأتحمل كامل المسؤولية عن هذه النصيحة".

وتواجه حكومة كير ستارمر إزمة غير مسبوقة بعدما تبين وجود صلات بين بيتر ماندلسون والمتمول الأميركي الذي توفي في السجن العام 2019.

وارتفعت أصوات داخل معسكر زعيم حزب العمال تدعوه الى الاستقالة، في موازاة تعرض مدير مكتبه لانتقادات شديدة لتشجيعه على تعيين ماندلسون سفيرا في واشنطن.

وكان ستارمر عين ماندلسون، الوزير العمالي السابق والمفوض الأوروبي، في كانون الأول/ديسمبر 2024، في هذا المنصب الحساس مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. لكنه أقاله في أيلول/سبتمبر 2025 بعد نشر وثائق من ملف إبستين تضمنت تفاصيل عن العلاقة بينه وبين ماندلسون.

وأثير الجدل مجددا مع نشر وزارة العدل الأميركية وثائق جديدة أخيرا، كشفت أن ماندلسون سرب معلومات لجيفري إبستين من شأنها التأثير في الأسواق، وخصوصا حين كان وزيرا في الحكومة العمالية برئاسة غوردن براون بين 2008 و2010.

وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقا في الأمر، ودهمت الجمعة عنوانين على صلة بماندلسون، الأول في جنوب غرب إنكلترا والثاني في لندن.

وأعرب ستارمر هذا الأسبوع عن أسفه لتعيين ماندلسون، واعتذر من ضحايا إبستين. لكنه أكد أنه لم يكن يعلم مدى العلاقات بينهما.

وفي داونينغ ستريت، يعتبر مورغان ماكسويني العقل الإستراتيجي لحزب العمال والذراع اليمنى لستارمر.

وكان عُيّن في تشرين الأول/أكتوبر 2024 مديرا لمكتب رئيس الوزراء، بعد ثلاثة أشهر من عودة العماليين إلى الحكم، وخصوصا أنه تولى إدارة حملتهم للانتخابات التشريعية.