كوردستان24 تكشف تفاصيل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة

أربيل (كوردستان24)- في وقت تتجه فيه الأنظار نحو العاصمة بغداد ترقباً لما سيسفر عنه اجتماع "ائتلاف إدارة الدولة" الليلة، كشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ جادة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي الراهن، وسط توقعات بأن يشهد الاجتماع اتخاذ قرار نهائي بشأن هوية المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما سيمهد الطريق لتحديد موعد الجلسة المقبلة لمجلس النواب العراقي.

وأفاد مراسل (كوردستان 24)، ديلان بارزان، اليوم الأحد 8 شباط 2026، بأن الاجتماع قد انطلق لمناقشة جملة من الملفات الحساسة، يأتي في مقدمتها ملف ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب المعلومات التي أوردها مراسلنا، فإن المالكي لا يزال متمسكاً بترشيحه، مؤكداً أنه جاء نتيجة توافق وعبر عملية تصويت داخل "الإطار التنسيقي". وقد وضع المالكي شرطاً للتراجع عن ترشحه، يتمثل في ضرورة إجراء عملية تصويت جديدة داخل أروقة الإطار التنسيقي ليتم اتخاذ القرار بالأغلبية، معرباً عن رفضه الانسحاب تحت تأثير الضغوط فقط دون إجراء دستوري داخلي.

ويشارك في اجتماع الليلة قادة الكتل السياسية الممثلة للمكونات الرئيسية (الشيعة، السنة، والكورد). ويمثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في هذا الاجتماع كل من فؤاد حسين وفرهاد أتروشي.

تأتي هذه التحركات السياسية المكثفة في ظل تصاعد الضغوط الدولية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدفع باتجاه حسم الملف السياسي العراقي وإنهاء حالة الركود.

ومن المنتظر أن تضع نتائج اجتماع الليلة النقاط على الحروف فيما يخص تحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة، سواء للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة، أو لحسم ملفي رئاستي الجمهورية والوزراء بشكل نهائي.