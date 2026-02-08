عدنان الدنبوس: مسعود بارزاني زعيم قوي والديمقراطي الكوردستاني متمسك برئاسة الجمهورية كحق شرعي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد عدنان الدنبوس، القيادي البارز في تحالف "الإعمار والتنمية"، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني متمسك باستحقاقه في منصب رئاسة الجمهورية العراقية ولن يتراجع عنه، واصفاً الرئيس مسعود بارزاني بالزعيم القوي والمؤثر في المنطقة.

وأوضح الدنبوس، في تصريح تلفزيوني، أن إصرار الحزب الديمقراطي على نيل منصب رئاسة الجمهورية لمرشحه ليس مجرد منافسة سياسية عادية، بل هو "قرار استراتيجي وحاسم" نابع من الثقل الكبير الذي يتمتع به الرئيس مسعود بارزاني في المعادلات السياسية.

وأشار الدنبوس إلى أن الأطراف السياسية الأخرى لم تنجح في إقناع الحزب الديمقراطي بالتنازل عن هذا المنصب، مبينًا أن الحزب يرى في رئاسة الجمهورية "حقاً شرعياً" يعبر عن حجمه الحقيقي وثقله داخل العملية السياسية في العراق.

وأضاف القيادي في تحالف الإعمار أن هذا الموقف يحمل أبعاداً وطنية وقومية ترتبط بضرورة حماية سيادة إقليم كوردستان وتعزيز الدور الكوردي في مركز صنع القرار بالعاصمة بغداد. واعتبر أن تمسك الرئيس بارزاني بهذا الملف يعكس رغبة الحزب في ممارسة دور أكثر فاعلية ومباشرة في إدارة الدولة الاتحادية.

يُذكر أن منصب رئاسة الجمهورية، الذي يُمنح للمكون الكوردي وفق "العرف السياسي" السائد في العراق منذ عام 2005، كان يشغله غالباً مرشحو الاتحاد الوطني الكوردستاني. إلا أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بصفته الكتلة الكوردية الأكبر في البرلمان، بات يطالب بتغيير هذه المعادلة، وهو ما أدى في دورات سابقة إلى تأخير حسم ملف تشكيل الحكومة الفيدرالية نتيجة التنافس الشديد بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم على تمثيل الكورد في بغداد.