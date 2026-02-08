المدارس تتحول لملاجئ.. 230 ألف طالب خارج مقاعد الدراسة في "روجافا"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع "كارثة تعليمية وإنسانية" تهدد مستقبل مئات الآلاف من الطلاب في مناطق شمال وشمال شرق سوريا "روجافا"، مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، موثقاً حرمان نحو 230 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم نتيجة تحول المؤسسات التعليمية إلى مراكز إيواء للنازحين.

وأفاد المرصد في إحصائية لـ "كوردستان 24"، بأن الأزمة شملت مختلف المراحل التعليمية، حيث سجلت منطقة كوباني خروج نحو 72 ألف طالب من العملية الدراسية. وفي محافظة الحسكة والقامشلي وأريافهما، سُجل الرقم الأكبر بحرمان نحو 160 ألف طالب من ارتياد مدارسهم.

وأرجع المرصد هذه الأزمة المتفاقمة إلى العمليات العسكرية الأخيرة التي دارت بين قوات الحكومة الانتقالية والفصائل التابعة لها من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) من جهة أخرى. وقد أدت هذه المعارك إلى نزوح آلاف العائلات التي لم تجد ملاذاً سوى المدارس، مما أدى لتعطيل الدراسة ومنع الطلاب من تقديم "الامتحانات النصفية"، ما يهدد بضياع العام الدراسي بالكامل.

وفي ندائه الموجه للمجتمع الدولي ومنظمة "اليونيسيف"، حذر المرصد السوري من التداعيات الاجتماعية الخطيرة لبقاء هذا العدد الهائل من الطلاب في الشوارع أو داخل المخيمات، مشيراً إلى احتمالية زيادة عمالة الأطفال وتفشي الجهل.

وطالب المرصد الأطراف العسكرية كافة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على تأمين مساكن بديلة وكريمة للنازحين لإخلاء المدارس واستئناف التعليم، حمايةً لمستقبل جيل كامل من الضياع.