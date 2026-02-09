الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما مع تراجع الدولار

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- واصل الذهب والفضة مكاسبهما اليوم الاثنين في ظل تراجع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأمريكي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 1.5% إلى 5030 دولارا للأونصة، وزادت العقود الآجلة تسليم أبريل 1.4% إلى 5051 دولارا للأونصة، فيما صعدت الفضة 3.5% إلى 81 دولارا للأونصة.

الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع

هبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 4 فبراير، ما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الأجانب.

قفزت أسهم آسيا إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، في الانتخابات، ما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ستريت بعد الانتعاش الأخير.

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال أمس الأحد، إنه لا يتوقع أن يتحرك الفيدرالي بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش الذي انتقد مشتريات المركزي الأمريكي من السندات لمنصب رئيس البنك.

الخفض ينقذ سوق العمل

قالت رئيسة المركزي الأمريكي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة، إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة لمواجهة ضعف سوق العمل.

يتوقع المستثمرون خفضين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في 2026، مع توقع الخفض الأول في يونيو، فيما ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية للفيدرالي.

تم تأجيل التقرير الذي كان من المقرر صدوره الأسبوع الماضي بسبب إغلاق للحكومة استمر 4 أيام وانتهى الآن.

مفاوضات نووية إيجابية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأحد، إن الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم هو مفتاح نجاح المحادثات النووية مع أمريكا، حيث عقد دبلوماسيون محادثات غير مباشرة في عمان يوم الجمعة، بهدف إحياء الجهود الدبلوماسية وسط تعزيزات بحرية أمريكية بالقرب من إيران.

بالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8% إلى 2134.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 1.8% إلى 1737.75 دولار.