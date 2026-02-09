أسعار النفط تتراجع 1% بعد محادثات أمريكية إيرانية إيجابية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين بنحو 1%، بعد أن تعهدت أمريكا وإيران بمواصلة المحادثات حول البرنامج النووي، ما هدأ المخاوف من احتمال نشوب صراع قد يعطل الإمدادات من المنطقة.

العقود الآجلة لخام برنت تراجعت إلى 67.50 دولار للبرميل، فيما هبطت عقود خام تكساس إلى 63 دولارا.

محلل السوق لدى آي جي توني سيكامور قال "انخفضت أسعار النفط الخام في التعاملات المبكرة هذا الأسبوع، مع تنفس السوق الصعداء بعد المحادثات النووية البناءة بين أمريكا وإيران في عمان"، مضيفا "مع اقتراب المزيد من المحادثات، تراجعت المخاوف المباشرة من انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط إلى حد كبير ".

تعهد بمواصلة المحادثات

تعهدت واشنطن وطهران بمواصلة المحادثات النووية غير المباشرة بعد ما وصفه الجانبان بالمناقشات الإيجابية يوم الجمعة في مسقط رغم وجود خلافات، وخفف ذلك من المخاوف من أن يدفع الفشل في التوصل إلى اتفاق الشرق الأوسط إلى حافة الحرب، بعد أن نشرت أمريكا مزيد من القوات العسكرية في المنطقة.

يخشى المستثمرون من تعطل الإمدادات من إيران ومنتجين إقليميين آخرين، حيث تمر صادرات تعادل خمس إجمالي استهلاك النفط العالمي عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران.

تراجع الأسعار 2% الأسبوع الماضي

انخفض المؤشران القياسيان برنت وتكساس بأكثر من 2% الأسبوع الماضي مع تراجع حدة التوتر، وهو أول انخفاض لهما في 7 أسابيع.

مع ذلك قال وزير الخارجية الإيراني يوم السبت، إن طهران ستضرب القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط إذا تعرضت لهجوم من واشنطن، ما يدل على أن خطر الصراع لا يزال قائما.

يواصل المستثمرون أيضا جهودهم للحد من عائدات روسيا من صادراتها النفطية والتي تستخدمها لتمويل حربها في أوكرانيا، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة حظرا شاملا على أي خدمات تدعم صادرات النفط الخام الروسية عن طريق البحر.

AFP