أكثر من مليون شاب عراقي عاطل عن العمل.. ومنح إجازات عمل لـ 47 ألف عامل أجنبي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن عدد العمال الأجانب الموجودين بشكل قانوني في البلاد، في وقت تواصل فيه القوات الأمنية ملاحقة العمال المخالفين لشروط الإقامة، وسط تصاعد قلق الشباب العراقي من نقص فرص العمل.

وصرح المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم خوام، بأن عدد العمال الأجانب الذين دخلوا العراق بطريقة رسمية وقانونية ويملكون إجازات عمل يبلغ 47 ألف عامل.

وأشار خوام إلى أن الوزارة لا تملك إحصائية دقيقة لعدد العمال الأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، لكن فرق التفتيش مستمرة في مراقبة مواقع العمل في مختلف القطاعات. وأكد أن ضبط أي عامل أجنبي غير قانوني يؤدي إلى إحالة صاحب المشروع إلى محكمة العمل، حيث قد يواجه غرامات وعقوبات تصل إلى حد إغلاق المشروع.

وبشأن تشغيل العمالة الأجنبية، أوضح خوام أن الوزارة شددت إجراءاتها مؤخراً؛ إذ يتعين على أي صاحب عمل يرغب في توظيف عامل أجنبي أن يعرض فرصة العمل أولاً على العمال العراقيين المسجلين في قسم التشغيل والقروض والتدريب المهني. وأضاف أن عدد العمال العراقيين المهرة المسجلين كعاطلين عن العمل يتجاوز المليون شاب، رغم امتلاكهم خبرات وكفاءات متنوعة.

وتابع قائلاً: "إذا تم الاتفاق بين صاحب العمل والعامل العراقي، فلا حاجة لاستقدام عمالة أجنبية. أما إذا رفض العامل العراقي الفرصة المتاحة، فيُسمح لصاحب العمل باستقدام عامل أجنبي، بشرط امتلاكه خبرة ومهارة خاصة، وأن تكون شهادات خبرته مصدقة من وزارة الخارجية".

واختتم خوام بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل، وتعزيز فرص التوظيف للعراقيين، وتقليل معدلات البطالة، مشيراً إلى أن الحكومة مستمرة في تضييق الخناق على ملف العمالة الأجنبية، لا سيما العمالة غير القانونية.