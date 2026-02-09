وزارة التجارة تنفي قطع الحصة التموينية عمن تزيد رواتبهم عن مليون دينار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نفت وزارة التجارة العراقية، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن استقطاع الحصة التموينية عن الموظفين والمنتسبين الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية حاجز المليون دينار.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير الرسمية بشأن قيام الحكومة بقطع الحصة التموينية عن الموظفين ممن يزيد راتبهم عن مليون دينار، هو خبر عارٍ عن الصحة تماماً".

وأكد البيان أن "نظام الحصة التموينية مستمر بالعمل وفق الآليات والضوابط المعتمدة حالياً، ولم يطرأ عليه أي تغيير أو تعديل يستهدف هذه الفئة".

وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة، داعيةً إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية المعتمدة ومتابعة البيانات الصادرة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.